شعب بورسعيد الجمهوري يوزع وجبات إفطار على الأسر في العرب

نفذت أمانة حزب الشعب الجمهوري بقسم العرب فى محافظة بورسعيد، برئاسة عمرو الباز، مبادرة لتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات عمرو الشافعي، أمين الحزب ببورسعيد، في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

شعب بورسعيد الجمهوري يوزع وجبات الإفطار على الأسر الأولى بالرعاية في العرب

شارك شباب الحزب والمتطوعون في تجهيز وتعبئة الوجبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصول الطعام ساخنًا وطازجًا إلى مستحقيه.

وتم توزيع الوجبات عبر فرق ميدانية جابت شوارع القسم لتقديم الطعام مباشرة للبسطاء، فيما تولت فرق أخرى توصيل الوجبات إلى منازل الأسر بعد إجراء بحث لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكد عمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، حرص الحزب على تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تلبي احتياجات المواطنين

وأشار أمين عام الشعب الجمهورى إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم العطاء والتراحم.

وأوضح عمرو الباز، أمين قسم العرب، أن الأمانة تعمل على تكثيف جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأفضل صورة، مشيرًا إلى استمرار هذه الفعاليات طوال الشهر الكريم.

وأشار محمد طارق العدوي، أمين شباب قسم العرب، إلى أن شباب الحزب كانوا في طليعة المشاركين في تجهيز وتوزيع الوجبات، مما يعكس روح التعاون والمبادرة لدى الأجيال الشابة في خدمة المجتمع.

ويواصل حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد تنفيذ فعالياته الرمضانية المتنوعة، التي تشمل مبادرات خيرية، وأنشطة دينية وثقافية، تعزيزًا لدوره في دعم المواطنين وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.