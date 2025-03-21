بورسعيد تحصد لقب بطولة الدورة الرمضانية الرابعة لهيئة الرعاية

حصد فريق فرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد لقب بطولة كرة القدم ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين بـالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم تكريم الفريق من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديرًا لأدائهم القوي وروحهم التنافسية العالية خلال البطولة.

وهنأ الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الفريق الفائز على هذا الإنجاز، مشيدًا بأدائهم المتميز والجهود التي بذلوها لتحقيق اللقب. كما أكد متابعته المستمرة للفريق طوال مشوار البطولة، مثنيًا على روح التعاون والالتزام التي أظهروها، والتي تعكس قوة الترابط المؤسسي بين العاملين بالفرع.

وأشار أحمد حسن سالم، إلى أن هذا الفوز يعكس استراتيجية الهيئة في تعزيز الروح المؤسسية وتحفيز العاملين عبر الأنشطة الرياضية والثقافية.

رئيس رعاية بورسعيد الصحية الفاعليات الرياضية تعمل على خلق بيئة عمل إيجابية

وشدد رئيس هيئة الرعاية بفرع بورسعيد على أن مثل هذه الفعاليات تساهم في خلق بيئة عمل إيجابية وتحفيز فرق العمل على تقديم أفضل أداء، سواء داخل المرافق الصحية أو في مختلف المجالات الأخرى.

كما أشاد رئيس فرع بورسعيد للرعاية الصحية بجهود وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين في تنظيم هذه الدورة بنجاح، والتي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، معربًا عن فخره بفريق بورسعيد وما قدموه من أداء مشرف.