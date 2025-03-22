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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22-3-2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم السب  الموافق 22-3-2025؛ بمقدار 10 جنيهات.

وجاء آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب عيار 21  في محلات الصاغة 4260 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء.

يعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم هو أشهر أعيرة الذهب المنتشرة في الأعيرة الذهبية وهو المحدد لمتوسط سعر الجرام الذهب.

سعر الأعيرة الذهبية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4868 جنيها للبيع و4891 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3651 جنيها للبيع و3668 جنيها للشراء .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2804 جنيهات للبيع و2853 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب 34.08 ألف جنيه للبيع و32.24 ألف جنيه للشراء .

وبلغ سعر أوقية الذهب 3014 دولار للبيع و3015 دولارا للشراء.

استمرار عدم اليقين

وفقا لتقارير دولية فإن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.

مخاوف الركود الاقتصادي الذي يحيط بالولايات المتحدة أدت إلى تراجع حاد في قيمة الدولار، لاسيما مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما عزز من قوة الذهب بالإضافة إلى إقبال الأفراد والمؤسسات على حد سواء إلى الذهب لحماية محافظهم الاستثمارية من الاضطرابات الاقتصادية".

ارتفاعات أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوز الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.

وتشير المخاوف من احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية على المعادن الثمينة، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في سحب نيويورك للذهب من كافة الأسواق الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.

ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.

ويعد الذهب أفضل الأصول أداءً في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، كما عزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.

سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

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