قيادات الباسلة تجتمع على مائدة إفطار الوحدة الوطنية بجامعة بورسعيد

نظمت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح، حفل الإفطار السنوى على مائدة إفطار الوحدة الوطنية.

شارك فى مائدة إفطار الوحدة الوطنية لجامعة بورسعيد نخبة من قيادات المجتمع البورسعيدى فى مقدمتهم اللواء تامر السمرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد والأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية الأمنية والدينية ونواب رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة.



وخلال حفل الإفطار أكد رئيس الجامعة أن حفل الإفطار الرمضاني يعد تقليدًا سنويًا تحرص الجامعة على تنظيمه لتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع البورسعيدى فى جو من الود والألفة ، وخلق بيئة روحانية تجمع أسرة الجامعة مع أطياف المجتمع البورسعيدى على مائدة واحدة احتفالا بالشهر الكريم.



جامعة بورسعيد تحتضن مائدة إفطار الوحدة الوطنية لقيادات المحافظة

أعقب ذلك تناول الحضور طعام الإفطار وسط أجواء رمضانية مميزة، تعكس التزام الجامعة بتعزيز روح التعاون والانتماء بين أسرة الجامعة والمجتمع البورسعيدى، حول فضائل الشهر الكريم وأهمية استغلاله في الطاعات والأعمال الصالحة.



و اثنى الحضور عقب حفل الافطار من خلال لقاء موسع جمع بين رئيس الجامعة و اعضاء مجلس الجامعة بالدور الهام الذى يقوده رئيس الجامعة بمختلف كليات وقطاعات الجامعة فى خدمة المجتمع البورسعيدى والارتقاء بالعملية التعليمية فى مختلف المجالات والتى لمسها وشعر بها المواطن البورسعيدى ومؤكدين بان الجامعة تسير تحت قيادته بخطوات ثابتة نحو التطوير المنشود وشراكتها مع كبرى الجامعات الدولية وقريبا نجنى ثمار هذا التعاون الخارجى باقامة برامج دولية بالشراكة مع الجامعات الدولية وكليات الجامعة