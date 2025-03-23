مكافحة القوارض: رش وتعقيم عدد من مساجد زهور بورسعيد |صور

كثَّف مركز مكافحة القوارض والحشرات فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بديوان عام حي الزهور من جهودها، للقيام بأعمال رش وتعقيم عدد من المساجد، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين يومياً لاسيما في أداء صلاة التراويح وبدء صلاة التهجد مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي يتوافد عليها الآلاف خلال أيام الشهر .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، والحفاظ على نظافة الأماكن والمنشآت الحيوية وضمن خطة العمل في شهر رمضان المبارك .

مكافحة القوارض: رش وتعقيم عدد من مساجد زهور بورسعيد

وقام فريق القوارض والحشرات بأعمال رش وتطهير عدد من مساجد الحي ، متمثلة فى المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات، ومسجد التوحيد والحرمين بنفس المنطقة.

كما تم رش وتعقيم مساجد الواحد الأحد والرحمن الرحيم والسيدة حبيبة بمنطقة تعاونيات الجيزة ، بالإضافة إلى عدد من شوارع الحي.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخدها أجهزة الحي للحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على بؤر ووجود هذه الحشرات، للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريقها.

تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة اروقة المساجد والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .