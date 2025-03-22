إزالة حالات تعد بالعبابدة في بورسعيد .. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية جنوب محافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها الأمثل.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد،

و أسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 4350 م² بجمعية “العبابدة”، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي، وبمشاركة قوات الأمن.

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 4350 م² بجمعية “العبابدة”جنوب بورسعيد

و أكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم بإعادة الوضع إلى طبيعته على نفقتهم الخاصة، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.