واصل رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد، حملاتهم المكثفة خلال الساعات الماضية على المطاعم والسوبر ماركت بكافة أحياء المحافظة لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها.





الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ" بيع السلع الغذائية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق لضمان ضبط الأسعار والأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع و توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية وغش تجاري و توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

و أسفرت الحملة؛ التى قادها أفراد الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق، عن ضبط كمية "850 كجم" أرز مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدره مما يشكل ضرر على مستخدميه مخالفاً بذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر . وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتمكن رجال الرقابة بالمديرية من تحرير محضر لأحد المحال التجارية لحيازته كمية " 350 قطعة حلوى" منتهية الصلاحية يقوم صاحب السوبر ماركت ببيعها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها خاصة أطفالنا الصغار . وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس .