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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش

محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش بحي الشرق
محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش بحي الشرق
محمد الغزاوى

بدأت اليوم أعمال رفع أكوام الرتش في نطاق حي الشرق، فى محافظة بورسعيد ضمن خطة شاملة تهدف إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المشهد البيئي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، في استجابة سريعة لمطالب أهالي المحافظة.

وتشمل أعمال الإزالة عددًا من المواقع الحيوية، من بينها خلف المدرسة الدولية، ومصنع إدفينا، وشركة الوادي، حيث يتم تكثيف الجهود للانتهاء سريعًا من رفع المخلفات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش بحي الشرق

وتنفذ هذه الأعمال بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء، منطقة  "التعمير ببورسعيد"، وتحت إشراف ومتابعة ميدانية مكثفة من سمر الموافي  رئيس حي الشرق.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار جهودها في تحسين الخدمات البيئية بجميع الأحياء، استجابةً لمطالب المواطنين، وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وصحية تليق بأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد أكوام الرتش حى الشرق

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