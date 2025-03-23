بورسعيد | انطلاق التطبيق البعدي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب الصف الثاني الابتدائي

أعلن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انطلاق التطبيق البعدي للدراسة المسحية لتقييم مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس المحافظة.

وقال الغرباوي أنه تقرر انطلاق برنامج تدريبى للمطبقين وعددهم ١٥٩ معلم وموجه لمادة اللغة العربية تحت إشراف المديرية والموجه العام للمادة والموجهين الأوائل وإدارة التدريب بالمركزية ويبدأ يوم السبت الموافق ٥ أبريل المقبل لمدة يوما واحدا.

انطلاق التطبيق البعدي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب الصف الثاني الابتدائي

وأضاف مدير المديرية أن بعد عقد البرنامج المخصص للمعلمين والموجهين سوف يتم تطبيق الاداءات الدراسية على جميع تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بجميع مدارس المحافظة لمدة خمسة أيام ابتداء من الأحد الموافق ٦ أبريل القادم أو حتى الإنتهاء الفعلي من التطبيق.

وأشار مدير تعليم بورسعيد إلى أن التطبيق الفعلى للاداءات الدراسية يشمل ١٢٦٢٠ طالب وطالبة وهو إجمالى عدد الطلاب المستهدفين موجها بضرورة الاهتمام بالتطبيق العملي للدراسة المسحية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.