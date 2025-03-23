بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بين مساكن حرفين بورفؤاد و الفيروز

قامت الأجهزة التنفيذية فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بالبدء في أعمال تجهيز الطريق الفاصل بين مساكن الجزيرة و الفيروز لأعمال الرصف والذي يأتي استكمالاً لخطة مدينة بورفؤاد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالتنسيق مع مديرية الطرق والمرافق بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وفي إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق وإحداث السيولة والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية هذه الخطة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الحركة المرورية، بناء على توجيهات محافظ بورسعيد، مشيرًا إلى أن المدينة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين . وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، على المتابعة الدورية لهذا الملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وفقًا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها، لتنفيذ أعمال الرصف في أسرع وقت بما يحقق استعادة المظهر الحضارى لها.