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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب تتيح إضافة المقاطع الصوتية إلى الحالات

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلقت منصة واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تضمين مقاطع الموسيقي إلى تحديثات الحالة، تشبه ميزة القصص في إنستجرام وفيسبوك.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تسمح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تختفي بعد 24 ساعة.

عند إنشاء حالة جديدة، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة ملاحظة الموسيقى للاختيار من بين ملايين الأغاني المتاحة، كما يمكنهم نشر مقاطع موسيقى تصل إلى 15 ثانية للصور وحتى 60 ثانية لمقاطع الفيديو.

وتأتي هذه الإضافة بعد 8 سنوات من إطلاق ميزة الحالات Status، التي تتيح مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو لمدة مؤقتة.

وأوضحت ميتا، الشركة المالكة لـ واتساب، أن المستخدمين سيلاحظون عند إنشاء تحديث جديد للحالة ظهور أيقونة “نوتة موسيقية” في أعلى الشاشة. ومن خلال النقر عليها، سيتمكنون من استعراض مكتبة ضخمة تضم ملايين المقاطع الصوتية.

وتتيح واتساب للمستخدمين اختيار المقطع المناسب عبر تحريك شريط التمرير لتحديد الجزء المطلوب. ويمكن إرفاق مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 15 ثانية عند مشاركة الصور، في حين يمكن أن تصل إلى 60 ثانية عند مشاركة مقاطع الفيديو.

وأكدت الشركة أن كافة تحديثات الحالة ستظل محمية بتقنية التشفير التام من طرف إلى طرف، مما يعني أن واتساب لا يمكنه الاطلاع على المحتوى الذي يضيفه المستخدمون.

تتشابه ميزة واتساب، ولكن مع وجود اختلاف رئيسي: الموسيقى المشتركة على الحالة مشفرة من شوط إلى النهاية، مما يعني أن الأصدقاء فقط يمكنهم رؤية الأغاني. لا يمكن لـ واتساب نفسه عرض الأغاني التي يشاركها المستخدمون.

وقد بدأت المنصة طرح الميزة الجديدة على مستوي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى كافة المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن مستخدمي واتساب سيحصلون على ميزة جديدة، تظهر عند فتح صفحة المعرض في التطبيق، حيث سيرون زر جديد مخصصا للصور المتحركة، سيمنحهم هذا الزر خيارا للاختيار بين إرسال الصورة الثابتة أو صورة المتحركة، من شأنها أن تتيح لهم مشاركة صور المتحركة ضمن الدردشات والمجموعات والقنوات، وسيتم طرحها على نسخة أندرويد في تحديث مستقبلي.

واتساب ميزة واتساب WhatsApp تحديثات الحالة فيسبوك

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