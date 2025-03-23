Motion Photos.. ميزة جديدة من واتساب تدمج بين الصور والفيديو

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين مشاركة صور المتحركة ضمن الدردشات والمجموعات والقنوات، وسيتم طرحها في تحديث مستقبلي.

وذكر موقع Wabetainfo، تم رصد الميزة الجديدة بتطبيق المراسلة الشهير المملوك لشركة “ميتا” على أندرويد، داخل أحدث إصدار تجريبي من واتساب بيتا والذي يحمل الرقم 2.25.8.12، ويتوفر حاليا عبر متجر Google Play.

واتساب يدعم مشاركة الصور المتحركة بهواتف أندرويد



تحظى هذه الميزة بشعبية خاصة على بعض الأجهزة المحمولة، حيث إنها تسد الفجوة بين الصور ومقاطع الفيديو عن طريق إضافة لمسة من الرسوم المتحركة إلى اللقطات المصورة.

وعادة ما يتم حفظ صور المتحركة هذه بتنسيقات متخصصة تجمع بين الصور الثابتة ومقاطع الفيديو القصيرة، مما يتيح للمستخدمين الاختيار بين إرسال صورة ثابتة أو صورة متحركة بنقرة واحدة، مما يوسع إمكانيات مشاركة الوسائط في التطبيق.

عندما يحاول المستخدمون فتح صفحة المعرض في تطبيق واتساب، يمكنهم توقع رؤية زر جديد مخصصا للصور المتحركة، سيمنح هذا الزر المستخدمين خيار الاختيار بين إرسال الصورة الثابتة أوصورة المتحركة، إن وجدت مما يوفر مرونة أكبر وفقا للسياق.

ميزة الصور المتحركة على واتساب

على الرغم من أن ميزة مشاركة الصور المتحركة لا تزال قيد التطوير، فمن المتوقع أن تكون متوافقة مع كل من الدردشات الفردية والمجموعة، وكذلك القنوات.

وسيقوم المستلمون تلقائيا بعرض الصورة المتحركة في شكلها المتحرك، حتى لو لم تكن الميزة مدعومة على أجهزتهم، وفي الوقت نفسه، بالنسبة لمستخدمي iOS، من المحتمل أن تظهر صور الحركة هذه كصور حية.

الجدير بالذكر أن الصور المتحركة أو Motion Photos، هي نوع من تنسيق الوسائط الذي يلتقط لحظة قصيرة من الحركة قبل التقاط صورة ثابتة وبعدها، وعلى عكس الصور التقليدية، تشمل صور الحركة بضع ثوان من الفيديو والصور، مما يوفر طريقة غامرة لالتقاط الذكريات.