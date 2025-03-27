تحذير من عملية احتيال خطيرة منتشرة على واتساب

تعد عمليات الاحتيال عبر واتساب WhatsApp، تهديدا كبيرا، خاصة في الهند حيث يضم تطبيق المراسلة أكثر من 400 مليون مستخدم، مما يجعله هدفا رئيسيا للمتسللين.

وعلى مدار السنوات الماضية، تنوعت أساليب الاحتيال عبر واتساب، ويبدو أن المتسللين أصبحوا أكثر ذكاء في استهداف ضحاياهم دون إثارة الشكوك.

أحدث أشكال الاحتيال التي تستهدف مستخدمي واتساب



تتضمن أحدث أشكال الاحتيال عبر واتساب هو استغلال OTP أو كلمة مرور لمرة واحدة، التي يتم إرسالها للمستخدمين لتسجيل الدخول أو إجراء أنشطة سرية مثل الدفع، في هذا التقرير سنستعرض كيف تسهل رموز OTP على المتسللين الوصول إلى حساب واتساب ولماذا يعد هذا التهديد خطيرا.

تعتبر رموز OTP ضرورية لحمياة الحسابات الرقمية حيث يتم ربطها عادة بأرقام الهواتف المحمولة، حيث يستخدم واتساب أيضا OTP للتحقق من هوية المستخدم عن طريق إرسال رمزا عبر خاصية الرسائل القصيرة للتأكد من أنك المالك الفعلى للحساب.

ولكن المشكلة تبدأ عندما ينمكن المتسللين من الوصول إلى هذا الرمز، مما يجعل الحسابات عرضة للاختراق، حيث أصبح المتسللين أكثر ذكاء وبياناتك متوفرة بسهولة على الإنترنت.



من التكتيكات الشائعة التي يستخدمها المتسللون، أنهم يتنكرون في صورة صديق أو قريب يطلب منك رمز OTP، زاعمين أنه تم إرسال الرمز إليهم عن طريق الخطأ.

هذه الطريقة تعتمد على كسب ثقة الضحية للحصول على OTP، واستخدامه لاختراق حساب واتساب، وفقا لخدمة المراسلة التابعة لشركة “ميتا”، إذا كان شخصا ما يحاول اختراق حسابك فإنه يحتاج إلى رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر الرسائل القصيرة إلى رقم هاتفك.

تعتمد منصة المراسلة تقنية تشفير صارمة تجعل من الصعب على واتساب تتبع الشخص الذي يحاول الوصول إلى حساباتهم مما يجعل هذا النوع من الاحتيال أكثر خطورة.

إذا تمكن المحتالون من الحصول على OTP، قد يتخذون خطوات لسرقة أموالك أوالحصول على كلمات المرور الشخصية من خلال إرسال رسائل مزيفة تطلب المساعدة المالية أو حتي معلومات الحساب البنكي.

كيف تحمي حسابك

لحماية حسابك من هذا النوع من الاحتيال، ينصح واتساب بعدم مشاركة OTP مع أي شخص حتي إذا كان يبدو صديق أو قريب، كما تقوم المنصة بإرسال إشعار لك إذا حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام رقم هاتفك.

ونصحت واتساب مستخدميها من خلال صفحة الدعم الخاصة بها، بعدم مشاركة الرمز المرسل إليهم مع أي شخص أبدا حتي لو كان يبدو أن الطلب مشروعا.

إذا تلقيت رسالة تطلب منك إرسال رمز OTP أو أي معلومات سرية أخرى فإن الطريقة الأكثر أمانا هي تجاهلها تماما.