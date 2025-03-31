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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة .. أسرع طريقة لتحضير كحك العيد

الكحك
الكحك
قسم المرأة

تبحث الكثير من ربات البيوت بالوقت الحالي عن أسرع طريقة لعمل الكحك في المنزل وفي نفس الوقت يكون مذاقه جيد وخطوات تحضيره سهلة ولذلك قدمت الشيف نجلاء الشربيني أسرع وأسهل طريقة لتحضير الكحك .

مقادير أسرع طريقة كحك :
1 كيلو دقيق

3 كوب سمن

كوب إلا ربع لبن دافئ

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب سكر بودر

1 كوب ماء

ملعقة كبيرة ريحة كحك

رشة ملح

ملبن



أما عن خطوات التحضير فهي :

- في وعاء كبير قومي بوضع الدقيق والسكر والخميرة والسمسم ورائحة الكحك والملح ونقلب جيدا .

  • ثم ذوبي السمن على النار، وضيفي إلى خليط الدقيق، ونقلب جيدا حتى يتماسك الخليط.

     
  • وبعدها ضعي الماء واللبن الدافئ، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجين متماسكة ولينة وسهلة التشكيل.

- قسمي العجين دوائر صغير، ونقوم بتشكيلها بمناقيش الكحك أو قوالب الكحك، وحشو بعض الوحدات بالملبن أو عين الجمل، حسب الرغبة، ثم تشكيلها.

- رصي الكحك فى الصوانى، ونترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.

- أتركي الكحك لمدة ساعة حتى يختمر.

- ثم أدخليه الفرن الساخن مسبقا، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبى.

- ثم نخرج الكحك ونتركه يبرد تماما، ثم نرصه فى علب محكمة الغلق لحين التقديم.

- عند التقديم يرش بالسكر البودر، ويقدم بعدها.

الممنوعون من تناول الكحك : 

وكان الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية كشف في تصريحات سابقة ل" صدى البلد " عن الفئات الممنوعة من تناول الكحك وهم : 

من يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ومن يعانون من السمنة .

أصحاب الوزن الزائد حتى لا يسوء وضعهم.

مرضى القلب .

أصحاب الأمراض المزمنة خاصة السكري والكبد والكلى.

من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل واضح.

النساء فى الأشهر الأخيرة من الحمل.

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