أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد والبسكويت.. احذر إن كنت منهم

يعد كحك العيد والبسكويت من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع، ومع اقتراب عيد الفطر فقد نكثر في تناول الكحك والبسكويت والبيتفور بكثرة مما يتسبب في مشاكل صحية.

فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت

وهناك بعض الفئات التي يجب أن تتجنب تناولها، أو تحدّ من الكمية بسبب تأثيرها على الصحة، وفقا لما نشر في موقع “CSA Reviving Community”.

وإذا كنتِ أو أحد أفراد أسرتك من هذه الفئات، فالأفضل تناول الكحك بحذر أو البحث عن بدائل صحية، ومن أبرز هه الفئات ما يلي :

ـ مرضى السكري:

يحتوي الكحك والبسكويت على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويُفضل استبداله بكحك قليل السكر أو المصنوع بدقيق الشوفان.

فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت



ـ مرضى السمنة والدايت:

غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة، ويفضل تناول قطعة صغيرة فقط أو استبداله بخيارات صحية مثل الكحك المصنوع بالشوفان.



ـ مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول:

ويحتوي على نسبة عالية من السمن أو الزبدة، مما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار، ويمكن استبداله بكحك مصنوع بزيت الزيتون أو تقليل الكمية المستهلكة.

فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت



ـ مرضى القولون العصبي وحساسية الجلوتين:

الكحك والبسكويت المصنوع من الدقيق الأبيض قد يسبب انتفاخات ومشاكل في الجهاز الهضمي لمرضى القولون العصبي، ويفضل اختيار البدائل الخالية من الجلوتين أو قليلة الدسم.



ـ الأطفال أقل من سنتين:

ويحتوي على سكريات ومواد دسمة قد تؤثر على صحة الأطفال الصغار، خاصة على الهضم والأسنان، ويفضل تقديم بدائل صحية مثل البسكويت المصنوع في المنزل بكمية سكر أقل.