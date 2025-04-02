3 مشروبات صحية لعلاج جفاف الجسم في عيد الفطر

جفاف الجسم من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، وفي العيد، وذلك بسبب اتباع بعض العادات غير الصحية، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة والعصائر الغنية بالسكر.

لذلك عندما تشعر بالعطش بعد التمرين أو تتعرق تحت أشعة الشمس الحارقة، ما هو أفضل مشروب للحفاظ على رطوبة جسمك؟

ربما سمعت أن الماء هو الخيار الأمثل، ولكنه ليس الخيار الوحيد، ففي الواقع، هناك العديد من المشروبات الأخرى التي تساعد في الوقاية من الجفاف.

وهناك خيارات واسعة من المشروبات المرطبة، إليك بعضًا من أفضلها:

الحليب: يحتوي الحليب على الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د.

الشاي: لديك خيارات متعددة لتناول الشاي، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، ويمكن أن يُفيد صحتك بطرق مختلفة، كما أن بعض أنواع شاي الأعشاب تُساعد على الهضم.

عصائر مصنوعة من 100% فواكه وخضراوات: هناك أنواع عديدة من عصائر الفاكهة والخضراوات المُرطبة والغنية بالعناصر الغذائية، سواء اخترت عصير الليمون أو عصير البرتقال أو أي نوع آخر، تجنب العصائر المُضاف إليها سكر.

ماء جوز الهند: ماء جوز الهند منعش وغني بالبوتاسيوم، لكن انتبه للأنواع التي تحتوي على سكر مضاف.