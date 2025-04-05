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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| الرئيس الأمريكي يمدد مهلة صفقة تيك توك.. هل استخدم ترامب ChatGPT لحساب التعريفة الجمركية الجديدة؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إكس تخطط لبيع أسماء المستخدمين الخاملين بآلاف الدولارات
 تخطط شركة إكس (تويتر سابقا)، لتعزيز إيراداتها من خلال بيع أسماء المستخدمين غير النشطة على منصتها.


لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، المهلة التي فرضها على الصين لبيع عمليات تيك توك في أمريكا وإلا ستواجه حظرا فعليا في الولايات المتحدة، وهي الخطوة الثانية من نوعها.

إطلاق Galaxy S25 Edge قد يتأخر.. سعر أنحف رائد في تاريخ سامسونج
 أعلنت شركة سامسونج Samsung، سابقا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge والذي من كان من المقرر أن يكون في 15 أبريل، ولكن تم تأجيله بشكل غير متوقع. 


Copilot Search.. مايكروسوفت تنافس جوجل بإطلاق ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق ميزة بحث Copilot، وهي ميزة جديدة في محرك بحث Bing تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير إجابات دقيقة وأكثر تفاعلية. 


 

هل استخدم ترامب ChatGPT لحساب التعريفة الجمركية الجديدة؟
في خطوة أثارت جدلا واسعا، لاحظ محللو الإنترنت تشابها ملحوظا بين صيغة إدارة ترامب لتحديد التعريفات الجمركية والصيغة التي يوفرها ChatGPT عند الطلب. 

تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني. 

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