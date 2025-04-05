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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق Galaxy S25 Edge قد يتأخر.. سعر أنحف رائد في تاريخ سامسونج

Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، سابقا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 Edge والذي من كان من المقرر أن يكون في 15 أبريل، ولكن تم تأجيله بشكل غير متوقع. 

ومع ذلك، يكشف تقرير جديد اليوم عن موعد إطلاق جديد للهاتف المرتقب، والذي سيكون أنحف وأكثر هواتف سامسونج تطورا.

أنحف رائد في تاريخ سامسونج

أفاد تقرير جديد، بأنه من المقرر إطلاق هاتف Galaxy S25 Edge في 13 مايو 2025، أي بعد شهر من الموعد الذي حددته سامسونج سابقا.

وبينما لا يزال سبب التأجيل غير واضح، تشير التكهنات إلى أنه قد يكون مرتبطا بتغييرات داخلية في سامسونج عقب وفاة “جونغ هي هان”، رئيس قسم DX، المسؤول عن أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية.

فيما يتعلق بحدث الإطلاق، سيكون مختلفا عن حدث Unpacked الكبير الذي كشفت فيه سامسونج النقاب عن سلسلة Galaxy S25 في يناير، حيث سيتم إطلاق هاتف S25 Edge عبر الإنترنت فقط.

المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy S25 Edge؟

إليكم المواصفات المشاعة عن الهاتف حتى الآن:

- الشاشة: شاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

- المعالج: كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، المعروف أيضا باسم Snapdragon 8 Elite.

- ذاكرة الوصول العشوائي: بسعة 12 جيجابايت.

- سعة التخزين: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، غير مدعومة ببطاقة microSD.

- البطارية: بقوة 3900 مللي أمبير مع شحن سلكي سريع بقوة 25 وات.

- الكاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل.

- الألوان: فضي تيتانيوم، أسود، أزرق جليدي.

- السعر: حوالي 1,249 يورو للطراز الأساسي، أي ما يعادل 1,355 دولارا أمريكيا.

يختلف هاتف Galaxy S25 Edge عن بقية هواتف سلسلة S25، حيث يركز على الأداء والتصميم النحيف، فهو أكثر أناقة ونحافة من طرازات Ultra، بسماكة قد تقل عن 6 مم، مما يجعله أنحف من iPhone 16 Pro Max.

على الرغم من جاذبية التصميم النحيف، قد تكون هناك بعض التنازلات، مثل بطارية أصغر من المعتاد بسعة 3,900 مللي أمبير، والتي قد لا تكفي لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على هواتفهم. 

وقد تعتمد سامسونج على تحسينات في البرامج والتحكم الحراري، مع إمكانية إعادة تصميم حجرة البخار، لتعويض هذا النقص.

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