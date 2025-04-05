لمدة 75 يوما.. ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك للمرة الثانية

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، المهلة التي فرضها على الصين لبيع عمليات تيك توك في أمريكا وإلا ستواجه حظرا فعليا في الولايات المتحدة، وهي الخطوة الثانية من نوعها.

ترامب يعلن تمديد عمل تيك توك

وبحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، أعلن ترامب عن التمديد على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، مشيرا إلى أن صفقة تيك توك تحتاج إلى مزيد من العمل لضمان حصولها على جميع الموافقات اللازمة.

وأضاف ترامب أن التمديد "سيسمح لـ تيك توك بالبقاء نشطا لمدة 75 يوما إضافيا"، مما يمدد الموعد النهائي للصفقة إلى منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال ترامب في منشوره: "نأمل في مواصلة العمل بحسن نية مع الصين، على الرغم من أننا نعلم أنهم غير راضين تماما عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي نعتقد أنها ضرورية للتجارة العادلة بين الصين والولايات المتحدة".

من جانبها، أكدت الشركة لشبكة “CNBC”، أن أي اتفاق بشأن الصفقة سيخضع للموافقة وفقا للقوانين الصينية، وقال متحدث باسم شركة “بايت دانس”، الشركة الأم لـ تيك توك: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لا تزال هناك قضايا رئيسية يتعين حلها".

وقبل إعلان ترامب، كان أمام “بايت دانس” مهلة حتى 5 أبريل لتنفيذ "فصل مؤهل" لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، بموجب قانون الأمن القومي الذي قّعه الرئيس الأمريكي السابق “جو بايدن” في أبريل 2024.

كان الموعد النهائي الأصلي لبيع تيك توك هو 19 يناير، لكن ترامب وقع أمرا تنفيذيا فور توليه منصبه في اليوم التالي، يمنح الشركة 75 يوما إضافيا لإتمام الصفقة.

وعلى الرغم من أن القانون ينص على معاقبة مزودي خدمات الإنترنت مثل آبل وجوجل في حال استضافة تيك توك على متاجرهم، إلا أن الأمر التنفيذي لـ ترامب وجه المدعي العام بعدم تنفيذ هذا القرار.

في اليوم السابق لدخول القانون حيز التنفيذ، أزالت آبل وجوجل تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، بينما علق التطبيق مؤقتا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعيد تفعيله في اليوم التالي بعد إعلان ترامب عن نيته توقيع أمر تنفيذي، عاد تيك توك إلى متاجر آبل وجوجل في شهر فبراير الماضي، فيما أبدت عدة جهات اهتمامها بالاستحواذ على أصول تيك توك في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات مثل أوراكل وأبلوفين.

وأفادت CNBC، بأن شركة أمازون المملوكة لرجل الأعمل “جيف بيزوس”، قدمت عرضا جديدا لشراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة.

كما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن مجموعة شركات مثل أندريسن هورويتز وبلاكستون، إلى جانب مستثمرين آخرين، تخطط للاستحواذ على حوالي نصف عمليات تيك توك في الولايات المتحدة في صفقة محتملة.

كما أعرب الملياردير فرانك ماكورت وتحالفه "ليبرتي كونسورتيوم" عن اهتمامهما بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، بينما دعم مؤسس ريديت، أليكسيس أوهانيان، هذه المبادرة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن العديد من الشركات الناشئة اقترحت صفقة لدمج عمليات تيك توك في الولايات المتحدة مع شركات أخرى، في حين أن المناقشات حول الصفقة جارية، لا يزال أي اتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة الصينية قبل إتمامه.

في سياق متصل، أشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تبرز قوة الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية مهمة، مؤكدا: "الرسوم الجمركية أداة مهمة لأمننا القومي، ولا نريد أن يبقى تيك توك في حالة من عدم اليقين، نتطلع إلى إتمام الصفقة مع تيك توك والصين".

تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب بشأن تيك توك جاء بعد توقيعه على سياسة "الرسوم الجمركية المتبادلة" يوم الأربعاء، والتي فرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 54%.