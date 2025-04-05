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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إكس تخطط لبيع أسماء المستخدمين الخاملين بآلاف الدولارات

إكس
إكس
شيماء عبد المنعم

تخطط شركة إكس (تويتر سابقا)، لتعزيز إيراداتها من خلال بيع أسماء المستخدمين غير النشطة على منصتها.

ووفقا للتحديثات الأخيرة لتطبيق إكس على الويب، تعمل الشركة على عملية "استعلام عن اسم المستخدم" مما يسمح للمؤسسات الممصرح لها، مثل الشركات والمؤسسات التي تدفع بالفعل 1000 دولار أمريكي شهريا للاشتراك في إكس، بالمزايدة على أسماء المستخدمين المهملة.

إكس تبيع اسماء المستخدمين القديمة

ستبدأ المزايدات من 10,000 دولار أمريكي وقد تتجاوز 500,000 دولار أمريكي، وفقا لوثائق الأسئلة الشائعة المكتشفة في التطبيق.

تم رصد هذه التحديثات لأول مرة من قبل المهندس “نيما أوجي”، الذي أشار إلى ظهور التغييرات على تطبيق الويب يوم الأربعاء الماضي، ومع ذلك، لم ينشر الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمؤسسات من خلاله المزايدة على الأسماء.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة بيع الأسماء كانت موجودة منذ فترة قبل أن يستحوذ إيلون ماسك على المنصة، ولكن في يناير 2023، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الشركة المعروفة آنذاك باسم “تويتر”، تدرس إجراء مزاد إلكتروني لبيع الأسماء.

ومؤخرا، دعم إيلون ماسك هذا التوجه، حيث حذف عددا من الحسابات غير النشطة في مايو 2023 في إطار جهوده لإفساح المجال للمستخدمين النشطين.

وفي نوفمبر 2023، أفادت مجلة “فوربس”، بأن شركة إكس كانت تبحث بنشاط عن مشترين مهتمين بشراء أسماء مستخدمين غير نشطة، ولكن لم يصدر أي إعلان رسمي.

فيما تشير وثائق إكس إلى أن الشركة "لا يمكنها إصدار أسماء مستخدمين غير نشطة في الوقت الحالي"، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص تمكنوا من شراء أسماء مستخدمين على إكس عبر وسائل غير رسمية.

من خلال السماح للمؤسسات بشراء أسماء المستخدمين المطلوبة رسميا، تهدف “إكس” إلى توفير مصدر دخل إضافي يتجاوز الاشتراكات والإعلانات، يمكن أن تشجع هذه الخطوة أيضا المستخدمين على إبقاء حساباتهم نشطة لتجنب فقدان أسمائهم التي قد تباع في المستقبل.

حتى الآن، توفر وثائق الأسئلة الشائعة إجابات حول كيفية بدء استفسار عن اسم مستخدم، وكيفية تنفيذ عملية بيع، وكيفية نقل الأسماء بعد الشراء.

وفقا للتفاصيل الواردة على الموقع الإلكتروني، سيحتاج المستخدمون المهتمون إلى التواصل مع روبوت دعم آلي لبدء استفسار حول الأسماء التي يرغبون في شرائها، وسترد شركة “إكس” خلال ثلاثة أيام عمل في حال توفر الاسم.

بعد إتمام عملية البيع، سيتم نقل الاسم إلى المالك الجديد خلال يوم أو يومين، أو يمكن نقله إلى حساب آخر مملوك للشركة، وقد تتاح أيضا خصومات للمشترين الذين يشترون عدة أسماء في آن واحد، وذلك حسب عدد وحجم القائمة.

إكس تويتر اسماء المستخدمين إيلون ماسك مزاد إلكتروني

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