وزير السياحة والآثار يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي وماكرون لخان الخليلي

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، كواليس زيارة الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون لخان الخليلي، في أول أيام زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

وأضاف “فتحي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc masr” الفضائية، أن رغم جميع الترتيبات والتأمين الذي كانت تقوم به الدولة المصرية لتأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، إلا أن الشعب المصري كان يقوم بتأمينهم بشكل أكبر من المتوقع.

وتابع وزير السياحة والآثار: “قد يتخيل البعض أن الرئيسين السيسي وماكرون مشيا مسافة قصيرة ولكن الحقيقة أنهما مشيا مسافة كبيرة جدا .. دخلنا من مدخل الحسين وكملنا المسافة الكبيرة دي بدون توقف”.