أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لسيناء ستكون تاريخية

أكد فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، أن جميع القبائل والعائلات سيكونون في شرف إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا مع ضيفه الكبير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستكون تاريخية لسيناء خاصة بعد تطهيرها من الأرهاب.

وقال فايز أيو حرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، انه سيكون هناك زيارة وتفقد للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العربيش، ومخزن المساعدات المصرية لقطاع غزة، مؤكدا أن اهالي سيناء ترفض التهجير بشكل قاطع وترغاب في وقف الة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وتابع أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، أنه على مدار العصور، الشعب المصري هو اسند القوي للقضية الفلسطينية، وعاصمتها القدس

