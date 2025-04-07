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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء: حبس المتهم بالشروع بقتل سائح بشرم الشيخ.. وإقبال على الشواطئ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء أحداث عديدة أهمها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب سيناء بحبس بائع بأحد محلات السوبر ماركت الكبري بشرم الشيخ بالشروع في قتل سائح روماني بالحبس ثلاث سنوات.

كما شهدت مدن جنوب سيناء ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة وحالة من بداية الصيف وإقبال المواطنين علي الشواطئ.

وإليكم تفاصيل الأخبار.

وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الأولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء ، بحبس عامل بسوبر ماركت 3 سنوات لقيامة بالشروع فى قتل سائح رومانى بمدينة شرم الشيخ،  أثناء شراءه لحوم هو وصديقته الروسية .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضورعبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 ديسمبر الماضي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية  بمدينة شرم الشيخ بلاغا من مستشفى شرم الشيخ الدولى  سيتمولا بيلجين 34 سنه رومانى الجنسية مصابا  بجروح قطعى فى الرقبة وحالته خطيرة وتم إدخاله غرفة العمليات .

ونظرا لما أمثلة هذه الظاهرة من خطورة إجرامية ، انتقلت  على الفور الجهات الأمنية إلى مكان البلاغ وبالبحث والتحرى أفادت  كريستينا نكراتوفا روسية الجنسية عن طريق مترجم يدعى محمود ابراهيم السيد ، أنها كانت بصحبة صديقها سيتمولا بيلجين رومانى الجنسية ، لشراء لحوم من سوبر ماركت باسم فرع الهضبة ، واثناء الشراء فوجئت يتعدى أحد العاملين على صديقها بسكين اللحوم ، قاصدا من ذلك الشروع فى قتلة عمدا بدون سبق إصرار ، وفر هاربا من مكان عمله .

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم ، وتبين أنه يدعى محمود محمد احمد فرغلى 25سنه،  مقيم ملوى بمحافظة المنيا، وبمواجهته بما قررته صديق المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وارشد عن السكين المستخدم فى الحادث.

تقرير مستشفى شرم الدولى

وأفاد تقرير مستشفى شرم الشيخ الدولى أن المجنى عليه مصاب بجرح نافذ بالرقبة وقطع بالقصبة الهوائية واسترواح هوائى بالرقبة والصدر وتم عمل الاسعافات ، ودخول المريض إلى العمليات بصورة عاجلة ، وتم عمل شق حنجرى لتأمين المجرى الهوائى ،ودخول المريض إلى الرعاية المركزة تحت الملاحظة بعد إجراء الجراحة اللازمة ، وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر للمتابعة ، وأظهرت وجود استرواح هوائى على الرئة اليسرى وتم تركيب صدرية بواسطة أخصائي جراحة القلب والصدر والحالة غير مستقرة ولايمكن استجوابة .

وبسؤال مدير السوبر ماركت افاظ أن المتهم يعمل منذ شهر بالسوبر ماركت ولم تظهر علية اى اضطرابات نفسية أو عصبية ، ولتيوكد بين المتهم وابمجتى عليه سابق معرفة أو خلافات سابقة .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 12173جنح اول شرم الشيخ .

وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسة 4ايام على ذمة التحقيق ، والتحفظ على السكين المستخدم فى الحادث ، مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانونى .

وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة وقيدت برقم 1586كفى جنوب سيناء ، 

وبجلسة اليوم  قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم  .

جنوب سيناء موجز الاخبار حبس المتهم شروع قتل سائح

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