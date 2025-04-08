تثبيت كاميرات على أجساد حكام مونديال الأندية وقاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء عن إدخال تقنيات جديدة في مونديال الأندية المقبل الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو 2025.

سيتم تزويد حكام البطولة بكاميرات مثبتة على أجسادهم كجزء من مرحلة تجريبية، بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي "إيفاب"، الجهة المسئولة عن قوانين اللعبة.

وحسب رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيارلويجي كولينا، فإن هذه المبادرة توفر فرصة جديدة للجماهير للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، بفضل الصور الملتقطة من زاوية غير مسبوقة.

وأضاف كولينا أن هذا المشروع مبتكر ليس فقط لقنوات البث، ولكن لتطوير الحكام، حيث يمكن للمشاهدين تقييم قرارات الحكام من خلال رؤية اللعبة من زاويتهم.

وستطبق في البطولة قاعدة جديدة تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى، وفقًا للقاعدة التي تم التصديق عليها في 1 مارس، إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة أكثر من 8 ثوان، تُحتسب ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس، بعد أن كانت القاعدة السابقة تشير إلى منح ركلة حرة غير مباشرة بعد 6 ثوان.

وتُجرى هذه التغييرات في إطار استعدادات الحكام للبطولة، حيث تم تنظيم ندوات تدريبية للحكام في عدة مدن حول العالم، بما في ذلك زيورخ ودبي وبوينوس آيرس.

وقال مدير التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا: "نحن بحاجة إلى مشاهدة اللعب والأهداف، وليس التحكيم، الحكم الجيد لا يجب أن نلاحظه أو نراه، لكن عليه أن يستعد جيدًا".