التحريات عن واقعة دهس شخص لآخر في حلوان: الحادث عن عمد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات دهس شخص لآخر باستخدام سيارته في مدينة حلوان جنوب القاهرة.

تفاصيل دهس شخص لآخر في حلوان

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن المتهم قام بالاعتداء على جاره مستخدما سيارة كان يقودها مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة، على خلفية خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع حادث مروري في منطقة حلوان ومصاب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام شخص بآخر بالسيارة وأن الحادث جنائي حيث شرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث أن المتهم تعمد دهس جاره بالسيارة بسبب خلافات بينهما.