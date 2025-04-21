جاله هبوط .. وفاة شاب أمام منزله بالدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وذلك اثناء سيره بالقرب من مقهى بقرية البجلات مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية .

تلقت مديرية أمن الدقهلية، قد اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر من أهالي قرية البجلات بسقوط شخص مغشيا عليه ووفاته فى الحال حال سيره فى الطريق .

تم نقل جثمان المتوفى الى مستشفى منية النصر وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "محمود محسن محمد محمود، 45 عاما، ومصاب بجرح قطعي بالجبهة نتيجة سقوطه على الأرض".

بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدت الى توقف فى عضلة القلب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.