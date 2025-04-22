رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد المنصات مقطع فيديو يُظهر فتاتين تقومان بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى التحرك لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة لفتاتين المترو، حيث قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

بدات الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديوهات لفتاتين ترقصان داخل عربة المترو، على الفور تحركت الاجهزة الأمنية وقامت بفحص الفيديو وتم القبض على المتهمين وتقديمها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

بينما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

رقص داخل عربة مترو الأنفاق

فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وبالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما (مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة ركاب حال إستقلالهما مترو الأنفاق للإحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.