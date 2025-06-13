خبير: الداخل الإيراني سيتماسك بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي

قال أسامة حمدي، المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن النظام الإسلامي في إيران يعيش حالة صراع داخلي بين تيارين رئيسيين، المتشددين والمعتدلين.

وأضاف حمدي خلال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مُقدم برنامج 'حقائق وأسرار' المُذاع على قناة ‘صدى البلد’، أن السنوات الماضية شهدت موجات من الاحتجاجات نظمها المعتدلون، طالبوا خلالها بعدم الاستمرار في دعم الأذرع العسكرية الإيرانية في الخارج، والتركيز على الداخل الإيراني.

الداخل الإيراني

يرى حمدي أنه مع التصعيد العسكري الإسرائيلي؛ فإن الداخل الإيراني سيتماسك في الوقت الحالي، ولن يشهد خروجا شعبيًا ضد المرشد على المدى القريب، وذلك بسبب شعور عام بالخطر الخارجي يدفع نحو التكاتف.

وحذر حمدي من أن الضغوط الداخلية المتراكمة قد تجبر المرشد الأعلى على المدى البعيد على إجراء بعض التعديلات، وتخفيف القبضة المتشددة للنظام، من أجل امتصاص الغضب الشعبي والحفاظ على الاستقرار الداخلي.