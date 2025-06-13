محمد العرابي: ضرب إيران يؤثر على الأسواق وأسعار الطاقة عالميا

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران وتأثيرها على مصر والأسواق العالمية.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مُقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن لهذه التطورات تداعيات إقليمية ودولية قد تشمل تأثيرًا مباشرًا على مصر، خصوصًا في ملف الغاز.

ونوه العرابي باحتمال تقليص الإمدادات، نتيجة التوترات في مضيق هرمز، مما قد ينعكس على الأسواق وأسعار الطاقة عالميًا.



إسرائيل خرجت عن محددات الإقليم

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل خرجت عن محددات الإقليم وتحركت عسكريًا خارج الأطر المتعارف عليها، معتبرًا أن هذا السلوك، وإن كان مقلقًا، سيصب في مصلحة الإقليم مستقبلاً، لأنه يكشف الوجه الحقيقي لتل أبيب كطرف لا يحترم قواعد السلام.

وقال العرابي، إن تجاوز إسرائيل لأطر السلام؛ سيفقدها القبول السياسي والشعبي في المنطقة، ويعيد طرح تساؤلات حول جدوى استمرار التعامل معها باعتبارها شريكًا في أي مسار سلمي.