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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند في قبرص.. زيارة تاريخية لتعزيز التعاون الثنائي والأوروبي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
مريم هاني

تُشير زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، إلى تحول في علاقات نيودلهي مع كلٍ من نيقوسيا وبروكسل، مع تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يناير.
 

ووفقًا لموقع "يورونيوز"، من المتوقع أن يُوقع ناريندرا مودي اتفاقيات تعاون متعددة المستويات بين الهند وجمهورية قبرص خلال زيارته للجزيرة، والتي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى البلاد منذ أكثر من عقدين.

وستعقد المحادثات الرسمية بين الرئيس القبرصي  نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء الهندي يوم الاثنين، حيث سيتم استقبال ناريندرا مودي رسميًا في القصر الرئاسي. ومع ذلك، فإنه بعد استقباله في مطار لارنكا يوم الأحد، سيحضر مودي وخريستودوليدس اجتماعًا لرجال أعمال من قبرص والهند في مدينة ليماسول، قبل أن يتوجها إلى عشاء عمل غير رسمي.

وتأتي زيارة مودي تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس خريستودوليدس، وذلك بعد ثماني سنوات من زيارة الرئيس القبرصي السابق نيكوس أناستاسياديس إلى الهند. وكان الرئيس تاسوس بابادوبولوس قد زار الهند أيضًا في عام 2006، في حين تعود آخر زيارة لرئيس وزراء هندي إلى قبرص إلى عام 2002، عندما زارها أتال بيهاري فاجبايي.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نيودلهي بروكسل قبرص مجلس الاتحاد الأوروبي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

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