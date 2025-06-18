كريم عبد الحق: أتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لاسترداد أموالي

أعلن كريم عبد الحق، لاعب الزمالك السابق، عزمه التقدّم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، التي تبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه.

وأكد عبد الحق امتلاكه جميع المستندات الرسمية التي تُثبت أحقيته بالمبلغ، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع إدارة النادي في أكثر من مناسبة، لكن دون جدوى.

وقال اللاعب في تصريحاته: «كنت على تواصل مستمر مع مسؤولي الزمالك، وتلقيت وعودًا متكررة من الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق، بإنهاء الأزمة، لكن لم يتم تنفيذ أي وعد حتى الآن.»

وأضاف عبد الحق أن صبره قد نفد بعد فترة طويلة من المماطلة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقه، مؤكدًا احترامه لجماهير الزمالك، وأن هدفه هو «استرداد حقوقه بالطرق القانونية».