غرق ميه واستحمى في الملعب| تعرض إبراهيم فايق لموقف محرج على الهواء

تعرض الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق لموقف محرج للغاية على الهواء مباشرة خلال تغطية أحداث مباراة الأهلى.

ويقدم إبراهيم فايق خلال قناة "أم بي سي مصر" تغطية خاصة لمباراة النادى الأهل أمام فريق بالميراس البرازيلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

غرق ميه

وخلال تغيطة المباراة بحضور كل من لاعبى النادى الأهلى السابقين حسام غالى وسيد عبد الحفيظ، قامت إدارة ملعب المباراة بتشغيل المياه الخاصة بأرض الملعب.

ووصلت المياه للإعلامى إبراهيم فايق وأدت إلى غرق ملابسه كاملة وعقب قائلا:" استحميت وغرقت لكن حلو الجو حر".

وطالب إبراهيم فايق فريق الإعداد بالخروج فاصل ثم العودة بعد دقائق.