رغم مرور ثمانية أيام على الحرب.. بكري: إيران ما زالت تحافظ على برنامجها النووي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن إسرائيل استخدمت في أول أيام الحرب على إيران 200 طائرة مقاتلة وجهت ضربات مباشرة للمشروع النووي الإيراني.

وأضاف بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن كل ساعة طيران تكلف إسرائيل 25 ألف دولار.

وتابع بكرى قائلا: "وزير مالية دولة الاحتلال يطالب الدول العربية بتحمل تكلفة الحرب ضد إيران ودا أمر فى غاية الوقاحة والفجور".

وأشار بكري إلى أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على إيران، لكن طهران فاجأت تل أبيب برد قوي باستخدام صواريخ متطورة، ألحقت خسائر كبيرة، كما أن الحرب مرشحة لعدة سيناريوهات، منها وقف إطلاق النار أو تدخل أمريكي مباشر لدعم إسرائيل.

برنامج نووي

وتابع: "إيران ما زالت تحافظ على برنامجها النووي رغم مرور ثمانية أيام على الحرب، وأثبتت قدرتها على استخدام طائرات مسيرة وصواريخ متقدمة من داخل أراضيها، ما سبب خسائر موجعة لإسرائيل".

واختتم بكري بأن إيران تمتلك ورقة ضغط كبرى قد تهدد الاستقرار العالمي، وهي إمكانية غلق مضيق هرمز، ما يشير إلى أن الصراع قد يمتد خارج حدود المنطقة.