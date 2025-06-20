أحمد صابر: أعضاء من الإخوان التحقوا بتنظيم داعش.. وتنظيمها الدولي وهم كبير

قال الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن ما يُعرف بـ التنظيم الدولي للإخوان مجرد "وهم كبير".

وأضاف "صابر" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد أعضائه هذا التنظيم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

أعضاء من الإخوان التحقوا بتنظيم داعش

أشار أحمد صابر إلى أن الجماعة نفسها تعاني من انقسامات داخلية حادة، وأن عددًا من أعضائها الشباب التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي مما يعكس حالة التناقض الفكري داخل الإخوان.

وتابع الدكتور أحمد صابر أن جماعة الإخوان أصبحت مخترقة من عدة أجهزة استخباراتية، وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي، قائلًا: "كل الجماعات المتطرفة مخترقة، ولا أستبعد اختراق الموساد للإخوان تحديدًا".

ولفت إلى أن الإرهابي محمد نصر تحوّل من شيوعي إلى إخواني، كما كشف عن أن أيمن نور كان يدفع لمعتز مطر 17 ألف يورو شهريًا، واستولى على أموالا مخصصة لـ"تمويل أنشطة معادية للدولة المصرية".