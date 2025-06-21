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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السعودية تدخل سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029

كأس العالم للاندية
كأس العالم للاندية
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية عن دخول المملكة العربية السعودية رسميًا في سباق استضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها في عام 2029، حيث سيتنافس 32 ناديًا من مختلف قارات العالم، في أكبر نسخة تشهدها البطولة منذ انطلاقها.

ووفقًا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية عن شبكة TNT Sports، فإن السعودية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتنظيم نسخة 2029، في ظل سعيها لتعزيز حضورها على خارطة تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى عالميًا، بعد نجاحها في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن المنافسة على استضافة مونديال الأندية 2029 لا تقتصر على السعودية وحدها، بل تمتد لتشمل البرازيل التي تقدمت بطلب رسمي، إلى جانب إسبانيا والبرتغال اللتين يمنحهما الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أولوية خاصة، بحكم استعدادهما المشترك مع المغرب لاستضافة كأس العالم للمنتخبات 2030، ما يجعلهما مرشحين قويين بحكم الجاهزية اللوجستية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامه الجديد هذا العام، بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، وهو النموذج الذي يسعى فيفا لاعتماده دوريًا كل أربع سنوات.

ومن المفارقات اللافتة، أن نادي أهلي جدة السعودي كان من أول الفرق التي ضمنت الظهور في نسخة 2029 من البطولة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لعام 2025، ما يمنح ملف الاستضافة السعودي دفعة رمزية إضافية، من خلال وجود ممثل محلي بين الفرق المشاركة.

وتُعد هذه الخطوة استمرارًا للسياسات الرياضية التي تتبعها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تركز على الاستثمار في الرياضة كقطاع حيوي لتعزيز مكانة السعودية عالميًا، واستقطاب البطولات الكبرى في شتى الألعاب.
 

المملكة العربية السعودية السعودية كأس العالم للأندية

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