الطاقة الذرية الإيرانية: سنعيد بناء المواقع المستهدفة ونستأنف النشاط

أكدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه طهران ستعيد بناء المواقع النووية المستهدفة بسرعة وسيتم استئناف نشاطها بقوة أكبر.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الصراع الإسرائيلي الإيراني

وكان تحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حول تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني بالوقت الراهن، قائلا إن واشنطن ليست في حالة حرب مع الدولة الإيرانية، وفقا لـ"إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف فانس، أن أمريكا كانت ضد حصول الدولة الإيرانية على السلاح النووي، مؤكدا أن البرنامج الإيراني النووي تراجع مئات السنين للوراء قبل القصف الأمريكي، بعد أن كانت طهران قريبة في مشروعها النووي.