سمير فرج: إيران قادرة على الرد على إسرائيل وأتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القادمة

أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن هناك 200 طائرة إسرائيلية استهدفت 100 موقع إيراني فجر اليوم في ضربة استباقية، مشيرا إلى أن إسرائيل نفذت خطة خداع استراتيجي مثلما فعلت مصر في أكتوبر 1973.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران واستهداف 20 قائدا بمثابة فضيحة عسكرية، مؤكدا أن إيران قادرة على الرد على إسرائيل وأتوقع أن يحدث غدا أو بعد غد.

وأوضح أنه لم يستبعد إمكانية لجوء طهران إلى تهديد الملاحة الدولية عبر غلق أو تلغيم مضيق هرمز، وهو ما سيؤثر بشدة على حركة تصدير النفط العالمية.

ولفت إلى أن السيناريو الثالث هو الأخطر، ويتمثل في تنفيذ عمليات عبر "الذئاب المنفردة" داخل الأراضي الأمريكية، مستغلةً وجود عناصر موالية لإيران في الداخل الأمريكي، وهو ما قد يربك المشهد الأمني الأمريكي من الداخل.