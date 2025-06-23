شريحة Dimensity 8450 الجديدة من MediaTek..تحسينات طفيفة على نسخة مكررة

كشفت شركة MediaTek عن شريحتها الجديدة Dimensity 8450، والتي تبدو في جوهرها نسخة مطورة بشكل طفيف من شريحة Dimensity 8400، مع تغييرات طفيفة في الأداء لا تُحدث فارقًا كبيرًا على مستوى التجربة العامة.

تعتمد الشريحة الجديدة على الجيل الثاني من دقة التصنيع 4 نانومتر من TSMC، تمامًا مثل الإصدار السابق، وتحتوي على نفس التكوين للأنوية:

نواة واحدة من نوع Cortex-X4 بسرعة 3.25 جيجاهرتز، وثلاث أنوية Cortex-A720 بسرعة 3.0 جيجاهرتز، وأربع أنوية Cortex-A520 بسرعة 2.1 جيجاهرتز.

نفس وحدة الرسوميات… مع تحسينات طفيفة

تعتمد شريحة Dimensity 8450 على معالج الرسوميات Mali-G720 MC7، بنفس تردد 1300 ميجاهرتز الموجود في الإصدار السابق.

اما الفارق الوحيد الملموس هو إدخال تحسينات تتعلق بالأداء في الألعاب ومعالجة الصور.

أبرز هذه التحسينات هي تقنية StarSpeed Engine، التي تهدف إلى تعزيز أداء الألعاب في ظروف الاستخدام الواقعي، بالإضافة إلى تحسينات في وحدة معالجة الصور (ISP) لدعم تجربة البث المباشر.

دعم الذكاء الاصطناعي وتوفير الطاقة

تشير MediaTek إلى أن Dimensity 8450 تتفوق على منافسيها من حيث قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بفضل معالج الذكاء الاصطناعي NPU 880 وتقنية Agentic AI Engine. ومن بين أهم التحسينات أيضًا، دعم ميزة MediaTek UltraSave 3.0+، التي تتيح كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة أثناء استخدام شبكات الجيل الخامس، مقارنة بشريحة Dimensity 8400.

مواصفات تقنية رئيسية

وحدة المعالجة: 8 أنوية ARM Cortex-A725 مع ذاكرة L2 إجمالية 3.5 ميجابايت، و6 ميجابايت L3 كاش و5 ميجابايت SLC، وحدة الرسوميات: Mali-G720 MC7 مودل الذكاء الاصطناعي هو NPU 880 أم الشاشة في بدقة WQHD+ بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، دعم شاشات مزدوجة، بالنسبة إلى الكاميرا فبها مستشعر حتى 320 ميجابكسل، ISP Imagiq 1080 مع تقنيات تقريب متقدمة داخل المستشعر.

أما خاصية الاتصال فهي من نوع مودم 5G بتجميع 3 حوامل (3CC) وسرعة تصل إلى 5.17 جيجابت/ث، Wi-Fi 6E، Bluetooth 5.4، أما الذاكرة في من نوع LPDDR5X بسرعات تصل إلى 8533 ميجابت/ث، ووحدة التخزين هي من نوع UFS 4.0 مع دعم MCQ

وبالنسبة إلى تقنية الفيديو في تتميز بتصوير 4K بسرعة 60 إطارًا/ثانية مع دعم HDR (HLG) وثبات مزدوج EIS، أما الطاقة في تعمل بتقنية UltraSave 3.0+ لتحسين كفاءة استهلاك البطارية

شريحة مؤقتة في سباق التقنيات المتوسطة

رغم أن Dimensity 8450 توفر بعض التحسينات، إلا أنها تظل شريحة انتقالية قصيرة العمر في سوق يشهد تحديثًا مستمرًا.

ومن المتوقع أن يتم تضمينها في عدد من الهواتف الذكية متوسطة الفئة خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة وأن أول الأجهزة التي تعتمد عليها قد أُعلن عنها بالفعل.

أولى الهواتف المزودة بـ Dimensity 8450

من المقرر أن يكون هاتف Reno 14 Pro هو أول جهاز يُطرح في الأسواق بشريحة Dimensity 8450، مع إطلاقه المتوقع قريبًا في الهند.

كما تُخطط الشركة لإصدار جهاز آخر من سلسلة K مدعوم بالشريحة نفسها في المرحلة المقبلة.