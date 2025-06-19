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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج 9400 ومعدل تحديث 165 هرتز.. شاومي تطلق جهاز Redmi K Pad

جهاز Redmi K Pad
جهاز Redmi K Pad
لمياء الياسين

كشفت شركة شاومي عن تصميم جهاز Redmi K Pad، أول جهاز لوحي رائد من سلسلة Redmi وقد تم التأكيد رسميًا على أن الجهاز سيستخدم معالج Dimensity 9400+ وهو المعالج الأنسب لتشغيل أجهزة Galaxy Tab 11. 

مواصفات جهاز ريدمي كي باد

سيكون جهاز Redmi K Pad أصغر بكثير من جهاز Pro مقاس 12.1 بوصة - سيحتوي جهاز K على شاشة LCD مقاس 8.8 بوصة، مما يجعله أكثر قابلية للحمل ومناسبًا للاستخدام بيد واحدة

وفقًا لمنشور على موقع Weibo، سيأتي الجهاز مزود بشاشة بدقة عالية ومعدل تحديث عالٍ، مما دفع شاومي،  إلى استخدام وحدتي تشغيل للشاشة. 

في الوقت نفسه، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا خلفية واحدة مزودة بفلاش LED. عرضت الإعلانات التشويقية السابقة الجهاز اللوحي الجديد باللون الأخضر الفاتح ومزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت. يعمل هذا الطراز أيضًا بنظام التشغيل Android 15 فورًا.

مواصفات Redmi K Pad

من المتوقع أن يدعم جهاز Redmi K Pad الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط. ولا يزال موعد الإطلاق الرسمي غير واضح، ولكن قد يكشف بث مباشر خلال أيام عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بجهاز Redmi K Pad وجهاز Redmi K80 Ultra القادم .

ميزات جهاز ريدمي كي باد

على الجانب الآخر تشير المعلومات إلى أن جهاز K Pad سيحتوي على شاشة IPS LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة "3K+" ومعدل تحديث 165 هرتز. سيدعم الجهاز شحنًا بقوة 67 واط، لكننا لا نعرف سعة البطارية بعد. 

ومن المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي بسعر 4000 يوان صيني (560 دولارًا أمريكيًا) وسيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هاتف Redmi K80 Ultra والذي يعمل أيضًا بمعالج Dimensity 9400.

جهاز Redmi K Pad جهاز لوحي أجهزة Galaxy Tab 11 شركة شاومي هاتف Redmi K80 Ultra

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