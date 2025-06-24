باحثة في الشأن السياسي:إسرائيل فشلت عسكريًا وأُصيبت بهزة في هيبتها

قالت الباحثة في الشأن السياسي، سمية عسلة، إن التطورات الأخيرة في المنطقة، وعلى رأسها تهديد البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، تُعد تحولًا كبيرًا في مسار الحرب، مؤكدة أن هذا التهديد يمثل "رسالة مباشرة لأمريكا" وأنه في حال تنفيذه، سيعني نهاية الحرب، وإن لم يكن نهاية للصراع طويل الأمد في المنطقة.

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تفكك المنظومة الأمنية الإسرائيلية

وأضافت عسلة في تصريحات لبرنامج صباح البلد أن الضربات الأخيرة التي طالت عمق إسرائيل، خاصةً الاختراقات الأمنية والعسكرية، "هزّت الهيبة العسكرية الإسرائيلية"، وكشفت عن ضعف البنية الأمنية في الدولة العبرية، وهو ما اعتبرته "فضيحة عسكرية وأمنية بكل المقاييس".

وأشارت إلى أن إيران تمكنت من فرض معادلة ردع جديدة، وأصبحت اليوم "لاعبًا مهيمنًا في الميدان، لدرجة أن تأثيرها بات مباشرًا داخل إسرائيل".

أمريكا وإسرائيل مجبرتان على إنهاء الحرب

وأكدت عسلة أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة لم تعودا تملكان رفاهية الاستمرار في الحرب، خاصة في ظل تصاعد الضغط الإقليمي والدولي، والخسائر المتتالية، موضحة أن “المعطيات الحالية تدفعهما إلى إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن”.

واختتمت الباحثة تصريحاتها بالإشارة إلى أداء الإعلام الإسرائيلي، الذي وصفته بـ"الفضائحي"، مشيرة إلى أنه يعكس التخبط والارتباك داخل القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب.