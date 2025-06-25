الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدبلوماسية المصرية التى قامت وزارة بها الخارجية المصرية تحركت مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لإحكام العقل وتجنب التصعيد لاسيما بين إيران وإسرائيل.

وتابع محمد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، قائلا:" الحمد لله أن كافة الأطراف أحكمت العقل واستمعت لرسائل مصر والدول العربية الشقيقة".

السلع الأستراتيجة

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، وجه رسائل طمأنة للمواطنين والقطاع الخاصة بشأن المخزون الأستراتيجى من السلع الأستراتيجة وكذا احتياجات الدولة من المواد البترولية، لافتا إلى أن جار ربط سفينتين للتغييز بالشبكة القومية وسيتم ضخ الغاز خلال أيام قليلة.

ولفت المستشار محمد الحمصانى، أن الدولة كانت قد أعدت خطتها لمواجهة أى سيناريوهات محتملة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى تخفيف لأحمال الكهرباء هذا العام.