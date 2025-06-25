كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية منذ أول لحظة في الاعتداءات الإسرائيلية التي تمت على إيران بدأنا في العمل، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف مع وزراء ومحافظ البنك المركزي وتشكيل لجنة أزمة ومتابعة السلع الاستراتيجية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها يمؤتمر الحكومة الإسبوعي، من العلمين الجديدة، أنه تابعنا مع جميع الغرف التجارية والصناعية، وتم الإتفاق على ضمان حركة استمرار الاقتصاد المصري والأولوية توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه عملنا على أن تعمل كافة المصانع المصرية، وعدم وجود أزمات لتفادي ارتفاع الأسعار، واتخذنا جيمع الاجراءات وتم وضع جميع السيناريوهات.