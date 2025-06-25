مدبولي: الاجتماعات مع اللجان الاستشارية مستمرة رغم توقف الحرب بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كان لديها تنسيقا كاملا مع البنك المركزي؛ للحفاظ على الاستقرار خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي نقلته “إكسترا نيوز”،: نأمل ألا يعود الصراع مرة أخرى، وكل السيناريوهات المتوقعة أمام الحكومة.



اللجان الاستشارية للحكومة

أوضح رئيس الحكومة، أن الفترة الماضية شهدت الاجتماع مع اللجان الاستشارية، مثل اللجنتين الاقتصادية والسياسية؛ حرصا على نمو الاقتصاد الكلي، وكذا الرؤى والتحركات السياسية للدولة خلال الفترة المقبل.

وأكد مصطفى مدبولي، انه سيتم تكثيف الاجتماعات مع اللجان الاستشارية خلال الفترة القادمة.

ولفت مصطفى مدبولى، إلى أن الدولة كانت حريصة خلال الأسابيع الماضية- لا سيما فترة الحرب بين إسرائيل وإيران- على استقرار الأسعار، وكذا توافر الأدوية.