التعليم العالي: مصر حققت طفرة كبيرة في تصنيف الجامعات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر لديها 128 جامعة و 12 جامعة أهليه صدر لهم قرار التشغيل من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا.

وأضاف أيمن خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سي” المذاع عبر قناة “دى إم سى”، أن الوزارة لديها إيضا 24 جامعة اهليه منبثقة من الجامعات الحكومية.

بنك المعرفة المصري

وأضاف وزير التعليم العالى يتم التركيز من خلال بنك المعرفة المصري الذي يشهد طفرة كبيرة على تحقيق تقدم كبير في تصنيف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر حققت طفرة كبيرة فى تصنيف الجامعات، لافتا إلى أن تصنيف الجامعة احد معايير جذب الطلاب الراغبين في التعلم في مختلف دول العالم.

وتابع وزير التعليم العالى: حققنا طفرة في العديد من تصنيفات الجامعات العالمية الاساسية مثل تصنيف شنغهاي.