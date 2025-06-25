أبو العينين يروج لمناخ الاستثمار في مصر خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية توفر كافة المقومات اللازمة للنمو والتوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.



جاء ذلك خلال كلمة أبو العينين أمام قمة الشركات متعددة الجنسيات، التي عُقدت في الصين، حيث عرض خلالها مجموعة من المزايا التي تجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار، في ظل استقرار اقتصادي وسياسي متنامٍ، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار في مختلف القطاعات.



وأشار وكيل البرلمان إلى أن القيادة السياسية في مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يعزز مناخ الاستثمار ويُيسر الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.