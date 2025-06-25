أبو العينين: أمتلك 5 مزارع نصدر منها لأوروبا.. والتكنولوجيا تفرض نفسها عالميًا

استعرض النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تجربته الشخصية في قطاع الزراعة والتصدير، مؤكدًا امتلاكه لـ 5 مزارع متخصصة في إنتاج القمح والذرة والفواكه والحمضيات، يتم تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أبو العينين، خلال مشاركته في قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، أن هذه التجربة تُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الزراعي في مصر، وتؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل مستقبل الاستثمارات العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تؤهلها لجذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد أن التقنيات الحديثة أصبحت عاملاً حاسمًا في سباق التنمية العالمي، داعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.