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إعلاميو الإخوان اعتبروا وفاة مرسى مصلحة عشان يقبضوا من وديعته| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلاميو الإخوان اعتبروا وفاة مرسى مصلحة عشان يقبضوا من وديعته| تفاصيل

معتز مطر ومحمد ناصر
معتز مطر ومحمد ناصر
أسامة علي

كشف الإعلامي حسام الغمرى أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر رد فعل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والإعلامين التابعين لها  أمثال معتز مطر ومحمد ناصر على وفاة محمد مرسى العياط.

 وأضاف حسام الغمري خلال حواره مع برنامج على "مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسي، قائلا:" والله ما فيه واحد فيهم زعل بسبب وفاة محمد مرسى ولا حد حتى عيط ونزل دمعة واحده".

وديعة مرسى فى بريطانيا 

وتابع حسام الغمري قائلا:" إعلاميين جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها بعد وفاة مرسى وضعوا صورته على حسابات الواتس والفيس وكانوا بيكذبوا على الناس وعاملين نفسهم زعلانين لكن فى الحقيقة اعتبروا أن وفاة مرسى كانت مصلحة ليهم أنهم يقبضوا من الوديعة الخاصة به فى بريطانيا".

محمد مرسى معتز مطر اخبار التوك شو صدى البلد

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