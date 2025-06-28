تحولت أحلامهن لفاجعة كبرى.. اتحاد العمال ينعى شهيدات لقمة العيش

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية بكافة محافظات مصر، بقلوب يعتصرها الألم والحزن، كوكبة من زهرات شباب مصر وعاملاتها المخلصات، اللاتي وافقتهن المنية إثر حادث أليم ومروع صباح أمس الجمعة.

وقال الاتحاد، في بيان له، إننا "فجعنا بنبأ وفاة 18 عاملة شابة، كن في طريقهن إلى مصنعهن لكسب قوت يومهن بشرف وعزيمة، حينما تعرضن لحادث دهس بشع على يد شاحنة، لتتحول أحلامهن وطموحاتهن إلى فاجعة كبرى".

وأضاف أننا و"إذ ننعى بناتنا وأخواتنا شهيدات لقمة العيش، نتقدم بخالص العزاء، وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم أهليهن وذويهن الصبر والسلوان".

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على متابعته الحثيثة لهذا الحادث الأليم، ويطالب كافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساته بشكل كامل، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تزهق أرواح عمالنا الأبرياء.

ووجه وزير العمل محمد جبران ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أمس الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين ، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.