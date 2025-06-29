ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاكهة على الريق؟

يحرص العديد من الأشخاص على تناول الفاكهة والخضراوات لجسم صحي وسليم، هل تعلم أن تناول بعض الفاكهة على معدة فارغة، أول شيء في الصباح، قد يكون مفيدًا للغاية؟ تناول بعض أنواع الفاكهه على معدة فارغة، فقد تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك وحيويتك.

فواكة يفضل تناولها على الريق

- البطيخ

شريحة بطيخ غنية بالعصير والحيوية، تُنعشك من الداخل إلى الخارج، بالإضافة إلى مذاقه المنعش، يُعد البطيخ فاكهة مُرطبة، ولأنه يتكون من 92% ماء، يُمكن أن يكون مُرطبًا للغاية للجسم بعد ليلة صيام طويلة، كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد على حماية قلبك وبشرتك، بفضل غناه بالسوائل والإلكتروليتات، يُعد البطيخ الفاكهة الصباحية المثالية للتخلص من الجفاف، بدء يومك بالبطيخ يضمن لك ترطيبًا جيدًا، ويُضفي أجواءً إيجابية على ساعاتك القادمة

- الأناناس

غني بفيتامين سي والمنغنيز، هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة تُعزز جهاز المناعة لديك، الأناناس فاكهة رائعة لتناولها عند الجوع، يمتص الجسم هذه العناصر الغذائية جيدًا، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة والعظام، كما يُخفف الأناناس من الانتفاخ والالتهابات، لا يُقوي الأناناس آليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يدعم أيضًا صحة العظام ويحارب الانتفاخ والالتهابات

- التفاح

تفاحة واحدة يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب - التفاح غني بالبكتين، وهو مُنشط هضمي، يُساعد على الهضم، ويُسيطر على نوبات الجوع، ويُضيف إليه مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، مما يُعزز وظائف الدماغ والصحة العام

المصدر times of india