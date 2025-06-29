قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 3 محاور جديدة.. البحوث الإسلامية: تمديد حملة سلوكك مرآتك على الطريق
ماذا يحدث بعد قراءة أذكار المساء كاملة؟.. 7 فضائل تعرف عليها
جولة جديدة من المناورات السياسية.. تحركات مصرية وضغوط أمريكية لوقف نزيف غزة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس
محافظ قنا يشارك في احتفالية توزيع أجهزة منزلية لـ 11 عروسة
وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يناقشان التنسيق الدفاعي بالمنطقة
نظام المسابقات في الموسم الجديد 2025-2026.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل
رفضت تناول الطعام.. حبس شقيقين بتهمة قتل والدتهما المريضة في إمبابة
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
حق الطريق حملة توعوية للأزهر العالمي للفتوى بعد حادث المنوفية
قرار عاجل بشأن الفنان أحمد السقا في اتهامه بقضية طليقته
نجم الزمالك علي رادار الاحتراف الأوروبي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لا أمية مع تكافل.. 140.359 ألف مستفيد بـ المحافظات

التضامن
التضامن
قسم الأخبار

-التضامن الاجتماعي :

-فرص عمل لأكثر من 13 ألف ميسر وميسرة 
-8643 مستفيد من تكافل وكرامة من حملة المؤهلات
-محو أمية  140.359 ألف بالمحافظات
-تنفيذ 58 ورشة عمل لـ 1160 ميسرا 
-تسليم 4.678 شهادة للناجحين 

نظمت  مبادرة "لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي اللقاء السنوي المشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية فعاليات اللقاء.

ورصد اللقاء الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام ما تم إنجازه خلال العام المالي الحالي ورصد التحديات ومناقشة الخطة المستقبلية للعام المالي المقبل.

واستعرض دكتور سمير الفقي المشرف على مبادرة " لا أمية مع تكافل" الإنجازات خلال العام المالي الحالي منها توفير فرص عمل مباشرة للقائمين علي العملية التعليمية لأكثر من 13 ألف ميسر وميسرة علي مستوي الجمهورية بإجمالي عدد 8643 من مستفيدي تكافل وكرامة من حملة المؤهلات، ونجحت المبادرة فى محو أمية  140.359 ألف علي مستوي جميع المحافظات وتنفيذ عدد 58 ورشة عمل لعدد 1160 ميسرا بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تم اعتماد الحقيبة التعليمية الخاصة بالوزارة من الهيئة العامة لتعليم الكبار "الاسوياء ، الصم والبكم ، المكفوفين".

وأشار الفقي إلى أنه تم العمل مع مبادرة جسور بالإسماعيلية وتنفيذ 8 ورش عمل للمدرسين  باستهداف كافة مراكز وقري محافظة الإسماعيلية،حيث اجتاز  10.787 ألف دارس بنجاح لدورتي يناير وابريل  2025، كما نفذت ورشة عمل لمدربي المبادرة المعتمدين من اليونسكو مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتضمين الرسائل الخاصة بالصندوق ضمن التدريبات التي تنفذها الوزارة مع مدرسي المبادرة.

هذا وتم تسليم 4.678 شهادة للناجحين والراغبين في الحصول علي شهادات إما لاستكمال تعليمهم او استخراج رخصة وغيرها من الجهات التي تطلب شهادة محو الأمية.

حضر اللقاء عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار ومدير المشروع، ودكتور مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية والمهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار، ودكتور سمير الفقي مشرف عام المبادرة، وياسمين على مساعد المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومنسقي ومسئولي  المشروع بمحافظات الجمهورية.

لا أمية مع تكافل التضامن الاجتماعي الهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار دكتور سمير الفقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات نقل بطريق إدفو/مرسى علم

متهم - أرشيفية

الداخلية تضبط 3 تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه

أحمد السقا

صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع اقواله في اتهامه بالتعدي على طليقته

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد