لا أمية مع تكافل.. 140.359 ألف مستفيد بـ المحافظات

-التضامن الاجتماعي :

-فرص عمل لأكثر من 13 ألف ميسر وميسرة

-8643 مستفيد من تكافل وكرامة من حملة المؤهلات

-محو أمية 140.359 ألف بالمحافظات

-تنفيذ 58 ورشة عمل لـ 1160 ميسرا

-تسليم 4.678 شهادة للناجحين

نظمت مبادرة "لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي اللقاء السنوي المشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية فعاليات اللقاء.

ورصد اللقاء الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام ما تم إنجازه خلال العام المالي الحالي ورصد التحديات ومناقشة الخطة المستقبلية للعام المالي المقبل.

واستعرض دكتور سمير الفقي المشرف على مبادرة " لا أمية مع تكافل" الإنجازات خلال العام المالي الحالي منها توفير فرص عمل مباشرة للقائمين علي العملية التعليمية لأكثر من 13 ألف ميسر وميسرة علي مستوي الجمهورية بإجمالي عدد 8643 من مستفيدي تكافل وكرامة من حملة المؤهلات، ونجحت المبادرة فى محو أمية 140.359 ألف علي مستوي جميع المحافظات وتنفيذ عدد 58 ورشة عمل لعدد 1160 ميسرا بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تم اعتماد الحقيبة التعليمية الخاصة بالوزارة من الهيئة العامة لتعليم الكبار "الاسوياء ، الصم والبكم ، المكفوفين".

وأشار الفقي إلى أنه تم العمل مع مبادرة جسور بالإسماعيلية وتنفيذ 8 ورش عمل للمدرسين باستهداف كافة مراكز وقري محافظة الإسماعيلية،حيث اجتاز 10.787 ألف دارس بنجاح لدورتي يناير وابريل 2025، كما نفذت ورشة عمل لمدربي المبادرة المعتمدين من اليونسكو مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتضمين الرسائل الخاصة بالصندوق ضمن التدريبات التي تنفذها الوزارة مع مدرسي المبادرة.

هذا وتم تسليم 4.678 شهادة للناجحين والراغبين في الحصول علي شهادات إما لاستكمال تعليمهم او استخراج رخصة وغيرها من الجهات التي تطلب شهادة محو الأمية.

حضر اللقاء عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتعليم الكبار ومدير المشروع، ودكتور مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية والمهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار، ودكتور سمير الفقي مشرف عام المبادرة، وياسمين على مساعد المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومنسقي ومسئولي المشروع بمحافظات الجمهورية.